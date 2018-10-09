Azgın Kemalistler, tuzu kuru liberaller, rahatsız İslamcılar iyi izleyin! “Her şey beleş” dedi ve öve öve bitiremedi

yeniakit.com.tr Mısırlı ünlü gazeteci Mutaz Matar, gözleri gerçeği göremeyen Kemalistleri, sırtını sağlama alan tuzu kuru liberalleri ve AK Parti’den rahatsız olduğunu dile getiren İslamcıları rahatsız edecek bir tanıtım yaptı. Mutaz Matar, Türkiye’ye geldi, İstanbul’daki sosyal tesisleri tanıttı. Özellikle maddi durumu iyi olmayan aileler için tesislerin ne kadar iyi olduğunu anlatan Matter, AK Parti hükümeti döneminde yapılanları öve öve bitiremedi.

“Tamamen ücretsiz! Bunu tekrarlamak istemiyorum, fakat...”

Matar, tesislerdeki çocuk parkını tanıtırken, “Burada ayrıca çocuk parkını görebiliriz ve tamamen ücretsiz. Bunu çok tekrarlamak istemiyorum fakat diğer tarafta da fiyatı oldukça ucuz bir restorant göreceksiniz. Yapılış amacı, ekonomik durumu zayıf olan insanların burada yemek yiyip ihtiyaçlarını karşılaması. Türkiye’de balık porsiyonları genelde pahalıdır ama burada normal fiyatın çok daha altında bir fiyata yiyebilirsiniz.” diye konuştu.

“Her yerde cami bulunur”

Türkiye’nin camiye verdiği önemi de öven Matter, “Şimdi ezan okundu, mescide gideceğim. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum; Türkiye’nin her yerinde cami bulunur.”

“Sınıf ayrımı yapılmaz”

Arapların özellikle son zamanlarda sınıf ayrımı konusunda sicili kabarık. Sosyal tesis konusunda da sınıfta kalan Arap ülkeleri, vatandaşlarına ücretsiz tesis hizmeti sunmuyor. Buradaki durumu değerlendiren Mısırlı gazeteci, Türkiye’de herkese eşit muamale yapıldığını ve fiyatların tamamen ücretsiz olduğunu, girişte para ödememeniz gerektiğini ifade etti. Mutaz Matter, “Bütün bu gördüğünüz yaşam alanları hiçbir sınıf ayrımı yapmadan halkın her kesimine tamamen ücretsiz ve hiçbir bilet almanıza gerek yok.Bu yaşam alanlarını ekonomik durumu zayıf olan orta sınıf insanlar kullandığı için bu tesislere belediyelerin toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak çok kolay.” ifadelerini kullandı.

“İşte o zaman demokratik ülke denir”

Matar sözlerini şöyle bitirdi:

“İşte, asgari ücret alan bir memur, gününü gezerek geçirebilir. İşte o zaman bir ülkeye demokratik ülke denir.”