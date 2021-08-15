'Azgın azınlığın Osmanlı düşmanlığı'

Osmanlı Devleti, yaklaşık altı asır boyunca hüküm sürmüş köklü bir medeniyettir. Kronolojik olarak 1299/1302’de kurulan Osmanlı Devleti 1922’de saltanatın ilga edilmesiyle birlikte hukuken sona eren Osmanlı Devleti, her ne kadar kağıt üzerinde/hukuken sona erse de manevi olarak Müslüman Türk milletinin gönlünde hayat sürmeye devam etmektedir. Türk tarihinin altın çağı olarak adlandırılan Osmanlı devresi Müslüman Türk milletinin dünyaya damgasını vurduğu yıllar olarak bilinir. Viyana’dan Yemen’e, Fas’tan Endonezya’ya kadar 3 kıta yedi iklimde hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti, gitmiş olduğu coğrafyalara huzur, adalet, refah ve sulh götürmüştür. Bu güven ortamı Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü her toprak parçasında istisnasız uygulanmıştır.

Osmanlı Devleti’ni idare eden kadrolar (padişah, sadrazam, valide sultanlar vd.) bazı istisnai durumlar haricinde dine, devlete ve millete hizmet etme düsturunu benimsemiştir. Bugün, Balkanlar’da (Sofya, Filibe, Varna, Üsküp, Ohri, Tiran, Saraybosna, Mostar vd.) camileri, tekkeleri, medreseleri görebiliyorsak, Kur’an-ı Kerim ve Ezan-ı Muhammedileri işitebiliyorsak bunu elbette Osmanlı Devleti’nin gayretine ve İslam dinine olan bağlılığına borçluyuz. Yine, Kırım’da bir cami varsa, Tiflis’te bir tekke varsa bunu da Osmanlı Devleti’nin Hz. Peygamber’e (s.a.s) çok sevgi duymasına borçluyuz. İşte, Osmanlı Devleti’ni biz, İslam’a ve Kur’an’a hizmet ettikleri için ayrıca Allah’ın hâk dini olan İslamiyet’i dünyanın dört bir tarafına yaydıkları için seviyor ve hürmet ediyoruz. Bunların dışında adaleti, asayişi ve refahı tesis ettikleri içinde seviyor ve saygı duyuyoruz.



Osmanlı Devleti’ne muhabbet duyanlar olduğu gibi şüphesiz sevmeyen ve nefret eden cenahlar da vardır. Osmanlı Devleti’ni ve medeniyetini sevmeyenlerin hatta nefret edenlerin bu kin ve nefretinin en büyük sebebi İslam dinine olan düşmanlıklarıdır. Çünkü, Osmanlı medeniyetinin kökü Kur’an-ı Kerim’e ve Sünnet-i Seniyyeye dayanmaktadır. Osmanlı’yı sevmeyen azgın azınlığın Osmanlı’ya olan nefretlerinin sebebi de işte bu saiklere dayanmaktadır.



Azgın azınlığın Osmanlı’ya neden bu kadar kin ve nefret beslediklerini maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz;



Osmanlı Devleti İslamiyet dinini temsil ettiği için...

Osmanlı Devleti Kur’an-ı Kerim’i savunduğu için...

Osmanlı Devleti İlâyı Kelimetullah’ı dünyanın dört bir yanına yaydığı için...

Osmanlı Devleti Türklük şuurunu savunduğu için...

Osmanlı Devleti Kızıl Elma mefkuresini sahiplendiği için...

Osmanlı Devleti adaleti tesis ettiği için...

Osmanlı Devleti asayişi sağladığı için...

Osmanlı Devleti refahı arttığı için...

Osmanlı Devleti Hz. Peygamber Efendimiz’e (s.a.s) hürmet gösterdiği için...

Osmanlı Devleti ahlâka değer verdiği için...

Osmanlı Devleti maneviyata ehemmiyet verdiği için...

Osmanlı Devleti insana önem verdiği için...

Osmanlı Devleti dine hürmet ettiği için...

Osmanlı Devleti örfe değer verdiği için...

Osmanlı Devleti İslam şeriatını tatbik ettiği için...

Osmanlı Devleti vatana sahip çıktığı için...

Osmanlı Devleti bayrağa sahip çıktığı için...

Osmanlı Devleti ezana sahip çıktığı için...

Osmanlı Devleti ulemaya hürmet gösterdiği için...

Osmanlı Devleti memleketi camilerle donattığı için...

Osmanlı Devleti memleketi tekkelerle donattığı için...

Osmanlı Devleti memleketi medreselerle donattığı için...

Osmanlı Devleti Ehl-i Sünnet itikada sahip olduğu için...

Osmanlı Devleti hâk davayı savunup bâtıl ve sapık fırkalarla mücadele ettiği için...



İslamiyet’ten, Osmanlı’dan ve Türklükten nefret eden azgın azınlığın Osmanlıdan nefret etme sebeplerini dilimiz döndüğünce maddeler halinde yazmaya çalıştık. Şüphesiz maddeler daha da çoğaltılabilirdi. Ancak, biz bu kadarıyla yetindik.