Azerin'den 'Bozkurt' işareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışladı
15 Temmuz programında sahne alan Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, 'Bozkurt' işareti yaptı. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süre alkışladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 15 Temmuz programında sahne alan Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, "Çırpınırdın Karadeniz" şarkısını bozkurt işareti yaparak bitirdi.
Büyük beğeni toplayan Azerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA
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