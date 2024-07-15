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Gündem Azerin'den 'Bozkurt' işareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışladı
Gündem

Azerin'den 'Bozkurt' işareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışladı

Yeniakit Publisher
2024-07-15 23:27:00 -

15 Temmuz programında sahne alan Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, 'Bozkurt' işareti yaptı. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süre alkışladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 15 Temmuz programında sahne alan Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, "Çırpınırdın Karadeniz" şarkısını bozkurt işareti yaparak bitirdi.

Büyük beğeni toplayan Azerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

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Yorumlar

İyiki varsın azerin bacı gardaş

Azerin kadar yürekli olamayan sözde sanatçılarımız utansın.
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