Azeri vekil Paşayeva, Akit’e özel açıklamalarda bulundu Ermeniler tüm değerleri yok etti, biz sahip çıktık

Muhammet Kutlu Ankara

Prof. Dr. Ganire Paşayeva, Akit’e yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’da şimdiye kadar asırlardır bir arada yaşayan milletler ve farklı dinlerin temsilcileri arasında asla bir sürtüşme yaşanmadı. Tam tersi tüm Azerbaycan yurttaşları buraları kendi öz vatanları olarak bilmiş ve kendi aralarında kardeşçe, dostça yaşamışlardır. Bunun en güzel örneklerini biz 1. ve 2. Karabağ Savaşlarında yaşadık. Ermeniler Azerbaycan’da yaşayan halklar arasında bölücülük propagandası yapmaya kalktılar, ama bu isteklerini asla gerçekleştiremediler. Zira, bu savaşlarda ‘Azerbaycan bizim ortak Vatanımızdır’ düşüncesiyle savaşa katılan Lezgisiyle, Avarıyla, Rusuyla, Talışıyla, Tatıyla, Kürdüyle, Ukraynalısıyla, Yahudisiyle tüm Azerbaycanlılar düşmanı yerle bir ettiler. 44 günlük Vatan Savaşı’nda da bu birlik ve beraberliğe hep beraber tanık olduk. Şanlı zaferimizden sonra gerek verilen enformasyon savaşında, gerekse de Sayın Cumhurbaşkanımız, Muzaffer Ali Baş Komutan Sayın İlham Aliyev’in de söylediği Karabağ’ın cennete dönüştürülmesi sürecinde Ulusal Lider Haydar Aliyev’in bizlere miras bıraktığı Azerbaycancılık ideolojisine sarıldık millet olarak. Ve bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimiz, dayanışmamızı asla ve asla bozamayacaklar” görüşünü dile getirdi.

