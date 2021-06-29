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Gündem Azeri askerleri, Ermeni askerlerini tekme atarak ülkelerine postaladı!
Gündem

Azeri askerleri, Ermeni askerlerini tekme atarak ülkelerine postaladı!

Karabağ kırsalında ilginç bir olay meydana geldi. Kırsalda devriye gezen Azeri askerieri, sınır ihlali yapan Ermeni askerleriyle karşılaştı. Azeri ordusu mensupları tekme atarak olaya müdahale etti. Ermeni askerleri karşılık bile veremedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 07:51:00 -

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarmasının ardından bölgede sular durulmuyor.

Daha önce de birçok kışkırtma girişiminde bulunan ve Azeri mevzilerine taciz ateşi açan Ermeni ordusu, yine Kafkas medyasının gündemine oturdu.

Tekme tokat geri yolladılar

Kameralara takılan görüntülerde Karabağ bölgesindeki kırsalda devriye gezen Azerbaycan askerleri, sınır ihlali yaparak Azerbaycan topraklarına giren Ermeni askerleri ile karşılaşıyor.

Bir süre diyalog kurma çalışmasının yaşandığı görülürken, tartışma kısa sürede tekmeye dönüştü.

Tam olarak kavga denemeyecek olayda, Azerbaycan askerlerinin Ermeni askerlerini tekme atarak geri gönderdiği kameralara yansıdı.

"Karabağ Azerbaycan'dır"

Ermeni askerlerinin karşılık vermediği ve videoyu çeken kişinin de 'Karabağ Azerbaycan'dır' dediği duyuldu.

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