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Aktüel Azerbaycanlılar yarın yapılacak askeri geçit törenini sabırsızlıkla bekliyor
Aktüel

Azerbaycanlılar yarın yapılacak askeri geçit törenini sabırsızlıkla bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:03:55 -
Azerbaycanlılar yarın yapılacak askeri geçit törenini sabırsızlıkla bekliyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla başkent Bakü'de yarın düzenlenecek askeri geçit törenini sabırsızlıkla bekliyor.

Ermenistan'ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek tören için Bakü adeta süslendi.

Tüm caddeler, binalar Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı. Askeri birliklerin ve araçların geçeceği yollar hazırlandı, tören alanına gelecek misafirler için platformlar kuruldu.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için provalar yapılıyor.

Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipman da yer alacak.

Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar da törende sergilenecek.

Törende, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.

Alanın üzerinden geçecek savaş uçakları, havada duman izi ile Azerbaycan bayrağının renklerini çizecek, helikopterlerden ise Türk ve Azerbaycan bayrakları açılacak.

- Erdoğan törenin onur konuğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene onur konuğu olarak katılacak.

Burada konuşma yapması öngörülen Erdoğan, İlham Aliyev'le askerlerin geçişini izleyecek.

Törende, Azerbaycan askerlerinin yanı sıra bordo bereli Mehmetçik de yer alacak.

- "Türkler, gerçek kardeşlerimiz olduklarını gösterdi"

Başkentin ünlü Azadlık Meydanı'nda gerçekleştirilecek tören için yapılan son provaları, vatandaşlar da izledi.

Provayı izleyenlerden Fidan Kurbanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusuna ait tank ve zırhlı araçları gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ermenistan ordusunu mağlup eden Azerbaycan askerleriyle gurur duyduğunu belirten Kurbanova, "Allah askerlerimizi korusun. İyi ki varlar. Yarın kardeş ülkemiz Türk askerleri de burada olacak. Onlarla gurur duyuyoruz. Yarın, onları büyük gururla izlemek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

Mehriban Halilova da "Şehitlerimizin önünde eğiliyorum. Bu sevinci bize yaşattığı için Cumhurbaşkanımızı alkışlıyorum. Yarın Erdoğan da gelecek. Hoş gelip sefalar getiriyor. Onun da başımızın üstünde yeri var. Araçları görüp çok sevindim. Ermenistan ordusuna bunu yaşattığımız için çok mutluyuz. Aslında 1992'de bize yaşattıkları zulmün yanında bu aslında hiçbir şey." diye konuştu.

Provayı çocuklarıyla izleyen Samire Abdullayeva da duygularını, "Ermenilerin bırakıp kaçtığı tüm araçlar önümüzden geçti. Yarın da geleceğiz. Bugünü sabırsızlıkla bekliyorduk. Askerlerimizle gurur duyuyoruz. Allah Türkleri korusun. Zor günümüzde bizimle oldular. Gerçek kardeşlerimiz olduklarını gösterdiler." sözleriyle ifade etti.

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