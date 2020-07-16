Azerbaycanlılar dünyaya duyurdu: Türkiye'ye ait F-16'lar Ermenistan'a karşı havalandı
Azerbaycan medyasının iddiasına göre Türk F-16 savaş uçakları Bakü'ye destek için Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetleri bağlı F-16 savaş uçaklarının Ermenistan'ın kalleş saldırısının hedefi olan Azerbaycan'a destek için havalandı.
Türk F-16'ları Ermenistan sınırında
Azerbaycan'da yayın yapan İTV'nin iddiasına göre; Türk F-16 savaş uçakları Bakü'ye destek için Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdi.