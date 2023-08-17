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Eğitim Azerbaycanlı Zahra Türkiye’de okuyacak
Eğitim

Azerbaycanlı Zahra Türkiye’de okuyacak

Yeniakit Publisher
2023-08-17 18:44:00 -
Azerbaycanlı Zahra Türkiye’de okuyacak

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaşayan 17 yaşındaki Zahra Nasırlı’nın hayali, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’ndan (TR-YÖS) 500 tam puan alarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görme hakkı kazanmasıyla gerçeğe dönüştü.

TR-YÖS’e giren Nasırlı, 19 bin 222 aday arasından toplam 80 soruyu doğru cevaplayarak birinci oldu.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, kesin kayıt için 23 Ağustos’ta ailesiyle Türkiye’ye gelecek Nasırlı’yla çevrim içi görüştü.

Nasırlı, küçük yaşlarından beri doktor olmak istediğini, araştırmaları sonucu Türkiye’deki sağlık sistemi ve tıp fakültelerindeki eğitimin iyi olduğunu gördüğünü anlattı. Nasırlı, şöyle devam etti: “Ankara Üniversitesinin hocalarının da ne kadar cana yakın olduğunu öğrendim. Özellikle dersten geçilen sistem olsun, birçok şey doğrultusunda Ankara Üniversitesine karar verdim.”

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