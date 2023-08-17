Azerbaycanlı Zahra Türkiye’de okuyacak

TR-YÖS’e giren Nasırlı, 19 bin 222 aday arasından toplam 80 soruyu doğru cevaplayarak birinci oldu.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, kesin kayıt için 23 Ağustos’ta ailesiyle Türkiye’ye gelecek Nasırlı’yla çevrim içi görüştü.

Nasırlı, küçük yaşlarından beri doktor olmak istediğini, araştırmaları sonucu Türkiye’deki sağlık sistemi ve tıp fakültelerindeki eğitimin iyi olduğunu gördüğünü anlattı. Nasırlı, şöyle devam etti: “Ankara Üniversitesinin hocalarının da ne kadar cana yakın olduğunu öğrendim. Özellikle dersten geçilen sistem olsun, birçok şey doğrultusunda Ankara Üniversitesine karar verdim.”