  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Azerbaycanlı sanatçı Azerin Başkentli müzikseverlerle buluştu
Aktüel

Azerbaycanlı sanatçı Azerin Başkentli müzikseverlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:14:57 -
Azerbaycanlı sanatçı Azerin Başkentli müzikseverlerle buluştu

ANKARA (AA) - Azerbaycanlı sanatçı Azerin, "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri"nde Başkentli müzikseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğunca Panora Park'ta düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri"nde Azerbaycanlı sanatçı Azerin sahne aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Azerin, şef Cem Gürdal yönetiminde türkülerini seslendirdi.

Sanatçı Azerin, buradaki konuşmasında, işgal altındaki Madagiz yerleşim biriminde artık Azerbaycan bayrağının dalgalandığını söyledi.

Azerin, "Azerbaycan'ın haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olan, Azerbaycan'a omuz veren, desteğini esirgemeyen sadece Azerbaycan'ın değil adaletin, hakkın, insanlığın yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye'nin aziz halkına teşekkürler. Minnettarız. Allah razı olsun." dedi.

Halka açık ve ücretsiz gerçekleşen konserde, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçıları da eserlerini seslendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen etkinliğe, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için bomba iddia!
Ekonomi

Altın için bomba iddia!

Ünlü analist Hubert Moolman, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!

Cübbeli Ahmet Hoca, "Türkiye'nin içinde Ermeni vatandaşlarımız var. Ermenistan'ın bu yaptığından razı değiller. Tabii ki onlar bizim vatanda..
Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti
Yerel

Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti

Bursa’da bir süredir lösemi tedavisi gören 23 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay