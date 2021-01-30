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Gündem Azerbaycanlı bilim adamından dikkat çeken Türkiye-Azerbaycan çıkışı
Gündem

Azerbaycanlı bilim adamından dikkat çeken Türkiye-Azerbaycan çıkışı

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı gösterilen Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının ardından Azerbaycan’ın onursal bilim adamı Prof. Dr. İlham Rahimov, "Türkiye ile 'bir millet iki devlet' formatından 'bir millet bir devlet' formatına geçmeliyiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 03:01:00 -
Azerbaycanlı bilim adamından dikkat çeken Türkiye-Azerbaycan çıkışı

Yeniakit.com.tr

Azerbaycan’ın onursal bilim adamı Prof. Dr. İlham Rahimov, "Türkiye ile 'bir millet iki devlet' formatından 'bir millet bir devlet' formatına geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan dostluğu Dağlık Karabağ’da Ermenistan’a karşı verilen mücadele ile adeta taçlandı.

Dağlık Karabağ'da Türkiye-Azerbaycan dayanışması

Ermenistan 28 yıl önce Dağlık Karabağ’da Azerbaycan Türklerine adeta kan kusturdu ve tarihte görülmemiş eziyetlere maruz bıraktıkları insanları yaşadıkları yerden sürdü.

Bölgede şartların değişmesi ile yıllar sonra Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarma operasyonu başlattı. Süleyman Demirel’in başbakanlık yaptığı dönemde Ermenilerin soykırımına uğrayan Azerbaycanlı kardeşlerimize yardım göndermeyen Türkiye, bugün tüm imkanlarını kardeş ülkeye seferber etti.

Erdoğan ve Aliyev'den dünyaya mesaj

Silah sanayisinde son yıllarda önemli adımlar atan Türkiye’nin, Azerbaycan’a sahada verdiği silah ve masada destek açıklamaları ile Dağlık Karabağ, Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldı.

Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından yapılan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyaya kardeşlik mesajı verdi.

Azerbaycanlı bilim adamından Türkiye-Azerbaycan çıkışı

İki ülke arasında Dağlık Karabağ başarısı dostluk bağlarını daha fazla kuvvetlendirdi. Bölgede son derece etkili olan isimlerden hukukçu Prof. Dr. İlham Rahimov dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Azerbaycan’ın onursal bilim adamı olarak da bilinen Rahimov, iki ülke için söylenen ‘bir millet iki devlet’ söylemini bir ileri boyuta taşıdı.

Rahimov, "Türkiye ile 'bir millet iki devlet' formatından 'bir millet bir devlet' " formatına geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

 

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