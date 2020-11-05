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Aktüel Azerbaycan'ın Terter kentine atılan patlamamış Smerch füzesi etkisiz hale getirildi
Aktüel

Azerbaycan'ın Terter kentine atılan patlamamış Smerch füzesi etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:10:40 -
Azerbaycan'ın Terter kentine atılan patlamamış Smerch füzesi etkisiz hale getirildi

TERTER (AA) - Azerbaycan'ın Terter kentinde bir evin bahçesine düşen ancak patlamayan Smerch füzesi, Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Ermenistan ordusu tarafından atılan misket bombası destekli Rus yapımı Smerch füzesi, Terter kentindeki bir evin bahçesine düştü.

Patlamayan füzeyi yerinden kaldırmak için güvenlik güçleri ve ANAMA uzmanlarına haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, füzeyi kontrollü bir şekilde saplandığı yerden çıkararak etkisiz hale getirdi.

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