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Gündem Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı
Gündem

Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 08:38:00 -
Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının Karabağ’daki Ermenilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için gönderdiği insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu araçlar bölgeye hareket etti.

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ’daki Ermeni nüfusun temsilcilerinin dün Azerbaycan’ın Yevlah şehrinde yaptığı görüşmede insani yardım konusu da gündeme gelmişti.

Ermeni nüfusun temsilcileri Azerbaycan’dan bölgedeki Ermenilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için istekte bulunmuştu.

Bu talep doğrultusunda Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığınca hazırlanan insani yardımları taşıyan 2 tır ve 2 kamyon Ağdam şehrine doğru yola çıktı.

40 ton gıda ve temizlik ürününün yanı sıra ekmek de taşıyan araçlar Ağdam'dan geçerek Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi şehrine ulaşacak ve yardımlar bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Karabağ Bölge Müdürü Mirali Feyzivey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabağ’daki Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardımlara devam edeceklerini söyledi.

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