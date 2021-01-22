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Dünya Azerbaycan'ın kahraman komutanı Hüseynov'a 'Azerbaycan Milli Kahramanı' unvanı verildi
Dünya

Azerbaycan'ın kahraman komutanı Hüseynov'a 'Azerbaycan Milli Kahramanı' unvanı verildi

Birinci Karabağ Savaşı'ndaki hizmetleri sebebi ile merhum Haydar Aliyev tarafından 'Azerbaycan Bayrağı Nişanı' ile ödüllendirilen İbad Hüseynov'a, son Karabağ çatışmalarına olan katkısından dolayı İlham Aliyev tarafından 'Azerbaycan Milli Kahramanı' unvanı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 23:58:00 - 2021-01-23 00:20:04
Azerbaycan'ın kahraman komutanı Hüseynov'a 'Azerbaycan Milli Kahramanı' unvanı verildi

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr  

Merhum Haydar Aliyev tarafından 'Azerbaycan Bayrağı Nişanı' ile ödüllendirilen Azerbaycan'ın kahraman komutanlarından Ibad Hüseynov'a, Ermenistan karşısında elde edilen Karabağ zaferine katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 'Azerbaycan Milli Kahramanı' unvanı verildi.

'Birinci Karabağ Savaşı'ndaki yüksek cesaretine de büyük değer verilmişti'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Azerbaycanlı Yazar Vüsal Nuru, "Vatan, kendisine canıyla, kanıyla, cesaretiyle hizmet edenleri unutmuyor ve unutturmuyor. Uğurlu bir günde bu hizmetin mükâfatını hayırlı bir elle veya bir fermanla gönderiyor. Karabağ Savaşı başlayıp zaferle sonuçlanana kadar her zaman ön cephelerde yer alan İbad Hüseynov ilk olarak millî liderimiz merhum Haydar Aliyev tarafından 'Azerbaycan Bayrağı Nişanı' ile ödüllendirilmişti. İbad Hüseynov’un 1. Karabağ Savaşı'ndaki cesaretine yüksek düzeyde değer verildi. Tüm bu yıllar boyunca iki devlet arasında resmî olarak ateşkes ilan edilmiş olsa da Hüseynov vatanın işgalden kurtarılması için bir gün bile geri çekilmedi. Bir keşif komutanı olarak yorulmadan gizli ve açık savaştı." dedi.

'Bu nişan ve madalyalar onun vatan sevgisinin ispatıdır'

İşgalci Ermenistan karşısında elde edilen zafere dikkat çeken Nuru, şöyle konuştu:

"Kutlu zafer gününde Başkomutanımız sayın İlham Aliyev, İbad Hüseynov’a 'Azerbaycan Millî Kahramanı' unvanını verdi. Karabağ Savaşı sona erdiğinde İbad Hüseynov’un örnek teşkil eden mücadelesi milletin alnı açık, yüzü ak kahramanı olarak mühürlendi. O, artık Azerbaycan halkının iftiharı ve gelecek nesillerin idolüdür. İbad Hüseynov’un daima Azerbaycan Devleti'nin dikkatinde olduğunu ve kısa bir süre önce yeni bir madalyayla ödüllendirildiğini gururla belirtmeliyiz. Kahramanın göğsünde gururla taşıyacağı bu nişan ve madalyalar onun vatan sevgisinin, devlete sadakatinin ve hizmetinin ürünüdür." 

 

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