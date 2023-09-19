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Gündem Azerbaycan'ın harekat kararının ardından Türkiye'den telefon!
Gündem

Azerbaycan'ın harekat kararının ardından Türkiye'den telefon!

Yeniakit Publisher
2023-09-19 14:53:00 -
Azerbaycan'ın harekat kararının ardından Türkiye'den telefon!

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da başlattığı askeri harekatın ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da başlattığı askeri harekatın ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesinde Hasanov, Dağlık Karabağ'da başlatılan askeri harekata ilişkin mevkidaşı Güler'i bilgilendirdi.

Yaşar Güler görüşmede Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade etti.

Azerbaycan bugün öğlen saatlerinde Dağlık Karabağ'da Ermeni hedeflerine yönelik bir askeri harekat başlatmıştı.

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