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Dünya Azerbaycan’ın C-27J Spartan NG nakliye uçağı görüntülendi
Dünya

Azerbaycan’ın C-27J Spartan NG nakliye uçağı görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-04-29 01:09:00 -
Azerbaycan’ın C-27J Spartan NG nakliye uçağı görüntülendi

Yakın zamanda teslim edilecek Azerbaycan Hava Kuvvetleri yazılı C-27J Spartan NG askeri nakliye uçağı ortaya çıktı.

Leonardo tarafından 8 Haziran 2023 tarihinde yapılan basın açıklamasında, “İtalya ve Azerbaycan arasındaki ticari işbirliği, C-27J Spartan’ın tedarikine ilişkin sözleşmenin imzalanmasıyla güçlendi.” ifadeleriyle Azerbaycan’ın C-27J tedarikine ilişkin açıklama yapılmıştı. Anlaşmayı duyuran Leonardo, uçak sayısı, anlaşmanın toplam fiyatı veya teslimatın zaman çizelgesi hakkında ise yorum yapmamıştı.

TURAN isimli X kullanıcısı tarafından yapılan paylaşıma göre uçakların Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne teslimatının yapılmaya yaklaştığı düşünülürken 27 Nisan tarihinde Azerbaycan Hava Kuvvetleri yazılı ilk C-27J Spartan NG nakliye uçağı havada görüntülendi.

Başlangıçta enerji sektörleriyle bağlantılı olan İtalya ve Azerbaycan arasındaki işbirliği, İtalyan Savunma Bakanlığı çalışma grubunun sağladığı değerli katkı sayesinde artık savunma sanayi ürünlerini de kapsadığını vurgulayan Leonardo, gelişmeyi İtalyan endüstrisinin ürünlerine giderek daha fazla yönelen Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin kapsamlı modernizasyon programının bir parçası olarak değerlendirmektedir.

Ayrıca şu anda Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterinde sadece 2 adet IL-76TD ve 4 adet CASA CN-235 askeri nakliye uçağı bulunmaktadır. Bu bağlamda Leonardo’nun Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne yapacağı sayısı bilinmeyen C-27J teslimatı ile Azerbaycan askeri nakliye, lojistik paraşütçü birliklerin hava indirme operasyonu gibi farklı görev tiplerinde elini daha da güçlendirecektir.

C-27J Spartan NG (Next Generation) askeri nakliye uçağı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

C-27J Spartan, Leonardo firmasına göre piyasadaki en etkili çoklu-görev nakliye uçağıdır. Hazırlanmamış pistlerden aşırı çevre koşullarında kısa mesafeli kalkış ve iniş (STOL) gerçekleştirerek görev yapabilme özelliğiyle kendi sınıfında benzersizdir. C-27J NG, daha fazla verimlilik ve gelişmiş operasyon performansı için yeni aviyonik ve aerodinamik gelişmelere sahiptir.

Çok sayıda Hava Kuvveti tarafından taktik taşıma, afet yardımı, ”ön cephe” birlik desteği ve Afganistan dahil olmak üzere dünyanın en zorlu bölgelerinde Arama ve Kurtarma operasyonlarında Spartan’ın görev yeterliliği onaylanmıştır. Uçak yüksek tehdit içeren ortamlarda görev yapabilmesi amacıyla Savunma Destek Alt-Sistemler süiti, güvenli iletişim sistemleri ve balistik korumayla donatılabilmektedir.

Çoklu, kolay kurulabilen ve taşınabilir görev setleri sayesinde C-27J aşağıdaki görevleri yürütebilecek şekilde konfigüre edilebilmektedir:

Birlik Nakli (46 ve 60’a kadar opsiyonel yüksek yoğunluk Konfigürasyonunda)
Hava İndirme (34 tam teçhizatlı, 46 hafif teçhizatlı)
Kargo Taşıma (dökme yükler, tekerlekli ve paletli araçlar, uçak motorları, hafif helikopterler, 463E standart palet). Geniş kargo kompartımanı sayesinde C-130/CH-47 platformlarında olduğu gibi yükün yeniden paketlenmesi veya uç parçalarının sökülmesi gerekmez.
Kargo Atma (6 adete kadar A22 CDS paket, iki paletle 9000 kg yük)
MEDEVAC (36 adete kadar sedye ve 6 adete kadar).
VIP Tasıma (6 kişilik VIP’lik modül ve içeri-dışarı taşınabilen palet üzerinde 18 eskort yolcu)
Yangın Söndürücü (6 adete kadar Guardian Sistem)

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