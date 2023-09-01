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Dünya Azerbaycan'ı İHA'larla vurdular!
Dünya

Azerbaycan'ı İHA'larla vurdular!

Yeniakit Publisher
2023-09-01 10:37:00 -
Azerbaycan'ı İHA'larla vurdular!

Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki mevzilere kamikaze İHA'larla saldırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni silahlı birliklerinin Basarkeçer ilinin Zod yerleşim birimi güzergahında bulunan mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açarak kasıtlı şekilde provokasyonda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, saldırı sonucu Memmed Tağıyev isimli bir Azerbaycan askerinin yaralandığı ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ermeni tarafının ateşkes ihlallerini sürdürmeye devam ettiği belirtilen bakanlık açıklamasında, Azerbaycan ordusuna bağlı birimler tarafından provokasyona gerekli yanıtın verildiği ve saldırı ile ilgili tüm sorumluluğunun Ermenistan tarafına ait olduğu kaydedildi.

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