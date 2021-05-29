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Dünya Azerbaycan'dan sürpriz karar! 30 yıllığına Türkiye'ye verildi
Dünya

Azerbaycan'dan sürpriz karar! 30 yıllığına Türkiye'ye verildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkedeki 3 maden yatağının Türk şirketlerince işletilmesi yönünde karar aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 23:55:00 - 2021-05-30 00:10:50
Azerbaycan'dan sürpriz karar! 30 yıllığına Türkiye'ye verildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararı gereği, etüt, araştırma, keşif, geliştirme ve işletme amacıyla Gaşgaçay maden yatağı "Eti Bakır A.Ş."ye, Elbeydaş ve Ağduzdağ maden yatakları ise "Artvin Maden A.Ş."ye verildi. Madenlerin Türk şirketlerince işletilme süresi 30 yıl olarak belirlendi.

Aliyev, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığına bahsi geçen madenlerin işletilmesine yönelik sözleşmeleri 3 ay içerisinde hazırlayarak şirketlerle imzalamaları yönünde talimat verdi.

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