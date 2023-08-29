  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiltere göçmen kadınlar üzerinde insanlık dışı deneyler yapmış

İsrail ve Libya'da görüşme krizi patladı: Günün en çok konuşulan simge ismi Türkiye'ye kaçtı! İlişkin açıklama

IMF'den flaş Türkiye açıklaması

Ya başörtüsünü çıkarın ya da bu rezilliğe son verin! 'Muhafazakar' bekarlığa veda partisinde tepki çeken görüntü

Merkez Bankası'ndan bankalara yeni KKM uygulama talimatı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın almak isteyenler için net tarih verdi: Altında kayış kopacak diyerek duyurdu!

Türkiye'den Schengen vizesi açıklaması

4-12 yaş arası çocuklara yönelik kurulan trans kampları!

TOBB'da Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma: 30 milyar dolarlık iş birliği için yanıt geldi!

Dünyanın gözü Muğla'da! Hyllarima Antik Kenti'nde tespit edildi
Dünya Azerbaycan'dan sert tepki: Kardeş ülkenin bayrağını ayaklar altına alan 3 Ermeni futbolcuya 10 gün hapis ceza!
Dünya

Azerbaycan'dan sert tepki: Kardeş ülkenin bayrağını ayaklar altına alan 3 Ermeni futbolcuya 10 gün hapis ceza!

Yeniakit Publisher
2023-08-29 00:24:00 - 2023-08-29 00:25:56
Azerbaycan'dan sert tepki: Kardeş ülkenin bayrağını ayaklar altına alan 3 Ermeni futbolcuya 10 gün hapis ceza!

Azerbaycan bayrağını ayaklar altına aldıkları görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaşan, Karabağ'da yaşanan 3 Ermeni futbolcuya onar gün hapis cezası verildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2021'de haklarında soruşturma açılan ve gıyaben tutuklama kararı verilen Ermenistan vatandaşları Alen Sarkisyan (22), Vahe Hovsepyan (20) ve Levon Grigoryan'ın (20) Karabağ'dan Ermenistan'a geçerken Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, üç kişinin sorguda suçlarını kabul ettiği, pişman olduklarını ifade ettikleri ve bundan sonra bu tür eylemlerde bulunmayacakları yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.

Beyanları göz önünde bulundurularak haklarındaki cezai kovuşturmaya son verildiği belirtilen açıklamada, 3 kişinin İdari Suçlar Kanunu'nun "Yasak bilgilerin internette yayılması" maddesi kapsamında yargılandıkları ve mahkemede onar gün hapis cezasına çarptırıldıkları aktarıldı.

Üç şahsın, cezaları bittikten sonra Azerbaycan dışına çıkmalarının sağlanacağı belirtildi.

Karabağ'daki bir futbol kulübünün oyuncularının Azerbaycan bayrağını ayaklar altına aldığı yönündeki görüntüler, 2021'de internette paylaşılmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Azerbaycan Başsavcılığı, söz konusu olayla ilgili "Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bayrağı veya arması hakkında hakaret içeren eylemler" ve "Organize şekilde ulusal, ırksal, sosyal veya dini nefret ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Küresel ısınma: Dünyanın gözü orada! Türkiye dahil Avrupa ülkesi için dehşet düşüren azalma uyarısı
Küresel ısınma: Dünyanın gözü orada! Türkiye dahil Avrupa ülkesi için dehşet düşüren azalma uyarısı

Aktüel

Küresel ısınma: Dünyanın gözü orada! Türkiye dahil Avrupa ülkesi için dehşet düşüren azalma uyarısı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23