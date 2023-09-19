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Gündem Azerbaycan'dan Karadağ operasyonu! Bölgedeki son gelişmeler Akit TV'de
Gündem

Azerbaycan'dan Karadağ operasyonu! Bölgedeki son gelişmeler Akit TV'de

Yeniakit Publisher
2023-09-19 16:22:00 -

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Akit TV canlı yayınında Serkan Okur'un konuğu olan Azerbaycan Yeniçağ Medya Grubu Başkanı Agil Elesger bölgedeki son durumu aktardı.

Bakü yönetiminin aldığı kararın ardından dünyanın gözü kulağı Azerbaycan'a çevrildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamaları şu şekilde:

Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunda siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor. Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan hava sahasını kullanan havayolu şirketlerinin yolcu uçaklarının GPS uydu navigasyon sistemlerine karşı bir kez daha radyo bozucular kullandı.

Rus Barış Koruma Birliği'nin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Azerbaycan Ordusu'nun Ağdam bölgesi yönündeki mevzilerine topçu tesislerinden ateş açıyor. İlgili birimlerimizce bu doğrultuda müdahale tedbirleri alınıyor. Karabağ'daki terörle mücadele operasyonları hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine bilgi verildi.
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Bölgedeki son durum Akit TV'de

Akit TV canlı yayınında Serkan Okur'un konuğu olan Azerbaycan Yeniçağ Medya Grubu Başkanı Agil Elesger bölgedeki son durumu aktardı.

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