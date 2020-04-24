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Aktüel

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Azerbaycan'dan Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirilen 299 vatandaş, buradan da kara yoluyla Niğde’ye götürüldü.

2020-04-24 11:07:00 -
Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

 

 

Azerbaycan'dan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Nevşehir'e gelen 10'u çocuk 299 kişi pasaport ve sağlık kontrolünden geçirildi.

Yolcular, işlemlerin ardından 14 gün süre gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirilmek üzere otobüslere bindirilerek polis eşliğinde Niğde'ye hareket etti.

 

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