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Azerbaycan’dan gelen Türk vatandaşları Niğde’de yurtlara yerleştirildi

Azerbaycan’dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye’ye getirilen 299 Türk vatandaşları, gözlem altında tutulacakları Niğde’de yurda yerleştirildi.

2020-04-24 10:55:41 -
Azerbaycan’dan gelen Türk vatandaşları Niğde’de yurtlara yerleştirildi

Azerbaycan’dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye’ye getirilen 299 Türk vatandaşları, gözlem altında tutulacakları Niğde’de yurda yerleştirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, THY uçağıyla Nevşehir Kapadokya Havalimanına getirilen Azerbaycan’daki 10’u çocuk 299 Türk vatandaşı, buradaki işlemlerin ardından otobüslerle Niğde’ye götürüldü.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan 2. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen vatandaşlardan, 14 günlük karantina süresinin ardından sağlık sorunu olmayanlar evlerine gönderilecek.

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