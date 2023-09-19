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Dünya Azerbaycan’dan Fransa’ya: Sen gölge etme
Dünya

Azerbaycan’dan Fransa’ya: Sen gölge etme

Yeniakit Publisher
2023-09-19 20:35:00 -
Azerbaycan’dan Fransa’ya: Sen gölge etme

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Karabağ’da yürütülen terör mücadele operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki göstererek, Fransa'nın uzak durmasını istedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yasadışı olarak konuşlanan Ermeni silahlı güçlerine karşı başlattığı terörle mücadele operasyonlara ilişkin açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanlığı’na tepki gösterdi. Azerbaycan topraklarının işgal edildiği gerçeğine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 4 kararına rağmen, Fransa’nın 1997-2020’de AGİT Minsk grubuna eşbaşkanlık yaptığı dönemde bölgedeki çatışmanın uluslararası hukuka dayalı olarak adil çözümüne katkıda bulunmak yerine, bölgedeki işgal güçlerin kalmasına yönelik çabalarının gayet net şekilde hatırlandığı belirtildi.

“İşgalin kalıntılarına destek olarak değerlendiriyoruz”

Fransa’nın çatışma sonrasında da önceki politikasından asla vazgeçmediği kaydedilen açıklamada, “Karabağ bölgesinde yasadışı olarak konuşlanan Ermeni silahlı kuvvetlerinin provokasyonlarına yanıt olarak alınan tedbirlere ilişkin bugünkü açıklamasını, işgalin kalıntılarına destek olarak değerlendiriyoruz. 44 Günlük Savaş sırasında Azerbaycan karşıtı duruşu ve açıklamalarıyla öne çıkan Fransa’nın, çatışma sonrası dönemde bölgede barışı tesis etme çabalarının dışında kalması ve yalnızca olumsuz etki oluşturan açıklamalarda bulunması, ayrılıkçılığı destekleyen açıklamalara bağlı kalması ve kendisini bölgeden daha da izole etmesi iyi bilinmektedir” denildi.
Fransa’nın bugün karşı karşıya olduğu sömürge bölgelerindeki mevcut durumdan ders almayarak bu konuda önceki davranış ve politikasını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Fransız yetkililer, Fransa Ulusal Meclisi ve Senatosu, Azerbaycan’a karşı açıklama ve belgeler yayınlama konusunda Ermenistan’dan bile daha aktifler. Fransa’nın İslamofobik ve Azerbaycan karşıtı politikası ve iç işlerimize kabul edilemez müdahalesi, Fransa’nın bölgeden uzak olmasının bölge için daha iyi olacağını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

Fransa, BM Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırmıştı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonuna dair yaptığı açıklamada, “Fransa, derhal durdurmaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyor. Fransa, bu kabul edilemez saldırıya bölgenin güvenliğine yönelik oluşturduğu risklerle orantılı olarak güçlü bir yanıt verilmesi amacıyla Avrupalı ve ABD’li ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyor” ifadeleri kullanmıştı. Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne konuyu görüşmek üzere acil toplama çağrısında bulunuldu.

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