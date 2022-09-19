Azerbaycan'dan Fransa'ya diplomatik nota!
Azerbaycan, Ermenilerin büyükelçiliğe saldırması nedeniyle Fransa’ya diplomatik nota verdi.
Azerbaycan, 'radikal Ermeni gruplarının' Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği’ne yaptığı saldırılar nedeniyle Fransa’ya diplomatik nota gönderdiğini duyurdu.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen fanatik Ermeniler, ellerinde Ermenistan bayrakları ile Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırmıştı. Büyükelçiliğe girmeye çalışan saldırganlar, büyükelçiliğin kapısını tekmeleyerek, yumruklar atmıştı. Fransız yetkililer ise olaya skandal bir şekilde müdahale etmemişti.