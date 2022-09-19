  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan'dan Fransa'ya diplomatik nota!
Dünya

Azerbaycan'dan Fransa'ya diplomatik nota!

Azerbaycan, Ermenilerin büyükelçiliğe saldırması nedeniyle Fransa’ya diplomatik nota verdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 16:41:00 - 2022-09-19 16:46:34
Azerbaycan'dan Fransa'ya diplomatik nota!

Azerbaycan, 'radikal Ermeni gruplarının' Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği’ne yaptığı saldırılar nedeniyle Fransa’ya diplomatik nota gönderdiğini duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen fanatik Ermeniler, ellerinde Ermenistan bayrakları ile Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırmıştı. Büyükelçiliğe girmeye çalışan saldırganlar, büyükelçiliğin kapısını tekmeleyerek, yumruklar atmıştı. Fransız yetkililer ise olaya skandal bir şekilde müdahale etmemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23