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Dünya Azerbaycan'dan Fransa’ya 48 saat süre!
Dünya

Azerbaycan'dan Fransa’ya 48 saat süre!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 16:40:00 -
Azerbaycan'dan Fransa’ya 48 saat süre!

Azerbaycan ve Fransa arasında kriz çıktı. Azerbaycan, Fransa Büyükelçiliği’nde çalışan 2 kişiyi ‘istenmeyen adam’ ilan etti ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Azerbaycan ve Fransa arasında kriz çıktı. Azerbaycan, Fransa Büyükelçiliği’nde çalışan 2 kişiyi ‘istenmeyen adam’ ilan etti ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Bakü Büyükelçiliği’nde görevli iki kişiyi diplomatik statüleriyle bağdaşmayan ve 1961 Diplomatik İlişkiler Viyana Sözleşmesi’ne aykırı eylemleri nedeniyle “personae-non-gratae” (istenmeyen kişiler) ilan etti.

Azerbaycan, Fransa Büyükelçisi olan Anne Bouillon'un Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu. Büyükelçi’ye, Fransa’nın Bakü Büyükelçiliği’nde görevli iki kişiyi "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiğini duyurdu.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada,

“26 Aralık 2023 tarihinde Fransa Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Anne Bouillon, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Fransız Büyükelçiliği'nin iki çalışanının diplomatik statüleriyle bağdaşmayan ve 1961 Diplomatik İlişkiler Viyana Sözleşmesi'ne aykırı eylemleri güçlü bir şekilde protesto edildi ve bunların Azerbaycan Hükümeti tarafından "personae-non-gratae" (istenmeyen kişiler) ilan edildiği Fransız Büyükelçisinin dikkatine sunuldu.
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Bu kişilerin 48 saat içerisinde Azerbaycan topraklarını terk etmeleri talep edilmiş ve ilgili nota Fransız tarafına sunulmuştur” ifadelerini kullandı.

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