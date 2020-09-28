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Dünya Azerbaycan'dan flaş açıklama! Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi
Dünya

Azerbaycan'dan flaş açıklama! Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda bilançoyu açıkladı. Ermeni birliklere ait 22 tank, 18 İHA ve 15 OSA uçaksavarın imha edildiği; Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 01:53:00 -
Azerbaycan'dan flaş açıklama! Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da Azerbaycan- Ermenistan hattındaki çatışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklere ait 15 OSA uçaksavar, 18 İHA ve 22 tankın imha edildiğini 550'den fazla Ermeni ordusu mensubunun öldürüldüğünü açıkladı. 

Ermeni ordusunun hava tabur komutanı öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Talış köyü yönündeki çatışmalarda Ermeni hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan'ın öldürüldüğünü, komutasındaki askeri birlik personelinin ağır kayıplar verdiğini belirterek, Ermeni yönetiminin gerçek kayıpları gizlediği iddia edildi.

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