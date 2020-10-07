Azerbaycan’dan Esed’in iftirasına cevap

Azerbaycan Parlamentosu Savunma, Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu üyesi Nizami Safarov, katil Esed’in suçlamalarına yönelik açıklama yaptı.

Safarov, Esed’in Azerbaycan için iddia ettiği Suriye'den Karabağ'a militanların nakledilmesiyle ilgili açıklamalarını yorumladı.

Rusya'nın Sputnik Ajansına konuşan Safarov, Esed’in açıklamalarını kınadı.

Safarov Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik tutumunu, ‘12 Ağustos 1949 Cenevre sözleşmelerine dayanan uluslararası insancıl hukuk kurallarına uygun’ olarak yorumladı.

Safarov, Azerbaycan'ın bölgedeki en gelişmiş ve donanımlı silahlara sahip, kendisine verilen tüm görevleri yerine getirebilecek bir orduya sahip olduğunu belirtti.

Safarov, Ermenistan’a karşı terörist kullanma iddialarına saçma dedi.