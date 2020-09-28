Azerbaycan'dan Ermenistan'ı zora sokacak açıklama: Dünyadan gizliyorlar

Ermenistan'ın dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerini bombalaması sonrası karşı saldırı başlatan Azerbaycan ordusu Ermeni birliklerine ağır darbe vurdu. Kritik noktaları tek tek ele geçiren Azerbaycan ordusu 550'den fazla işgalci Ermeni askerini öldürdü.

Operasyonlara ilişkin bilgi veren Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 24 tank ve zırhlı aracı, 15 OSA tipli uçaksavar sistemini ve 18 İHA'yı imha ettiğini açıkladı.

Ermenistan tarafının kayıplarını gizlediğini belirten Eyvazov, "Düşman kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmının Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar olduğu tespit edildi. Ermeni tarafı bu bilgiyi hem yerel hem de uluslararası toplumdan saklıyor" ifadelerini kullandı.