Azerbaycan'dan Ermenistan'a nota! 'Derhal çıkarılsın'

Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerilim tırmanırken, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki durumla ilgili yabancı diplomatik temsilcilere brifing verdi. Brifinge Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nda, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanının Özel Görevler Temsilcisi Elçin Emirbeyov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev ile Azerbaycan’da akredite diplomatik temsilciler katıldı.

“Ermenistan gerilimin azaltılmasına yönelik tüm önerileri reddetmeye devam etti”

Brifingde, Azerbaycan'ın süreçte yer alan uluslararası ortaklar aracılığıyla gösterdiği tüm çabalara rağmen, Ermenistan ile Azerbaycan'ın egemen topraklarında kurduğu sözde rejim, normalleşme sürecine zarar vermeye ve gerilimin azaltılmasına yönelik tüm önerileri reddetmeye devam ettiği belirtildi.

Brifingde, Azerbaycan’ın karşı tarafın ısrarla sürdürdüğü provokatif adımlarla karşı karşıya kaldığı ve Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeniler tarafından yapılan sözde “cumhurbaşkanlığı seçimleri”nin bunun açık bir örneği olduğu bildirildi.

Azerbaycan'ın tüm mesajlarına rağmen Ermeni tarafının yolundan dönmediği vurgulanan brifingde, Türkiye, Pakistan, Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Moldova, Romanya, Macaristan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Almanya, ABD, İran, BM, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların bu konuda açıklamalarda bulunarak yasa dışı "seçimleri" kınadığı ve meşruiyetini tanımadıklarını açıkladığı hatırlatıldı.

“Laçın ve Ağdam'dan eşzamanlı geçişlerin sağlanması...”

Son birkaç ay içinde başta Rusya, ABD ve AB olmak üzere sürece dahil olan birçok ülke aracılığıyla Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eşzamanlı kullanılarak Ermeni sakinlere ürünlerin ulaştırılması yönünde çalışmaların devam ettiği belirtilen brifingde, Laçın ve Ağdam'dan eşzamanlı geçişlerin mevcut durumun meşru ve makul bir çözümü olduğunun bir daha doğrulandığı belirtildi.

10 Eylül'de ABD ve diğer işbirliği yapan ülkelerle gerçekleştirilen üst düzey temaslarda Azerbaycan tarafının, Laçın’dan geçiş sırasında Azerbaycan’ın ulusal sınır ve gümrük kontrol şartları yerine getirdiği aktarılan brifingde, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından Laçın ve Ağdam'dan eşzamanlı olarak geçilmesi seçeneğine bağlı olduğu yinelenerek diplomatların dikkatine sunuldu.

“10 binden fazla Ermeni silahlı güçleri Azerbaycan'da yasadışı olarak bulunmaya devam ediyor”

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan askeri ve siyasi provokasyonlarının arttığına vurgu yapılan brifingde, 10 binden fazla Ermeni silahlı güçlerinin Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yasadışı olarak bulunmaya devam ettiği belirtilerek, 100’den fazla tank ve diğer zırhlı araç, roket sistemleri de dahil olmak üzere 200’den fazla ağır top, onlarca farklı radyo-elektronik savaş sistemi ve 200’den fazla havan sistemi halihazırda Rus barış gücünün konuşlandığı Azerbaycan topraklarına yerleştirilmiş durumda olduğu kaydedildi.

“Ermenistan üçlü bildiriyi açıkça ihlal ediyor”

Ermenistan’ın yükümlülüklerinin aksine Karabağ’daki silahlı Ermeni güçlere teknik, askeri, lojistik ve mali destek sağlığı ve bu grupların doğrudan Ermenistan’ın devlet bütçesinden finanse edildiği belirtilen brifingde, Ermenistan’ın Rus barış gücünün konuşlandırılmasına paralel olarak Ermeni silahlı kuvvetlerinin çıkarılması talebinin 4. paragrafta açıkça ifade edildiği 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriyi açıkça ihlal ettiği bildirildi.

“Ermenistan askeri provokasyonlarını yoğunlaştırdı”

Son günlerde hem Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki belirlenmemiş sınır boyunca hem de Karabağ bölgesinde istihkam çalışmaları ve diğer askeri faaliyetlerde artışla birlikte askeri provokasyonların yoğunlaştığı gözlemlendiği ifade edilen brifingde, Ermenistan’ın açıkça yeni askeri saldırı için yeni hendekler kazdığı, istihkamlar inşa ettiği, personel ve askeri araç topladığı belirtildi.

“Ermeni tarafı çeşitli bahanelerle varılan anlaşmaları ihlal etti”

Brifingde, Azerbaycan’ın dünyadaki her ülke gibi, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü uluslararası hukuka yansıyan her türlü yöntemle savunma hakkına sahip olduğu ve bu önemli hususta Ermenistan'ı bu tehlikeli yoldan dönmeye zorlamak her zamankinden daha önemli ve gerekli hale geldiği vurgulanarak, Ermeni tarafı çeşitli bahanelerle varılan anlaşmaları ihlal ettiği ve bunun tek nedeninin, durumu uzatmak, gerilimi artırmak ve son olarak normalleşme sürecini sekteye uğratmak olduğu aktarıldı.

“Ermenistan'ın Karabağ'da bölücülük ve terörizmi desteklemeyi bırakmasını talep ediyoruz”

Brifingde, Azerbaycan’ın, Ermenistan'dan askeri faaliyetlerini durdurmasını, intikamcı planlarından vazgeçmesini, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal etmeyi durdurmasını ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bölücülük ve terörizmi desteklemeyi bırakmasını talep ettiğini diplomatların dikkatine sunuldu.

“Sözde rejimin askeri ve sözde hükümet yapıları feshedilsin”

Brifingde, Azerbaycan’ın Ermeni silahlı kuvvetleri personelinin Karabağ’dan derhal çıkarılması, Karabağ’da Ermenistan'a bağlı olan sözde rejimin askeri ve sözde “hükümet” yapılarının feshedilmesi ve Azerbaycan topraklarında yasa dışı olarak konuşlandırılan Ermeni silahlı kuvvetlerinin silahsızlandırılmasını talep edildi. Söz konusu şartlar yerine getirilirse bu durumda sözde rejimin "temsilcilerine" af uygulanabileceğine vurgu yapıldı.