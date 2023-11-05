Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: Alternatifi yok

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de temaslarına başladı. Baerbock, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi. İki bakan toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan’ın Almanya ile ilişkilerin gelişimine özel önem verdiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı 2023 yılında Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı. Resmi bir ziyarette bulundu. Bu yıl ülkelerimizin dışişleri bakanları arasında siyasi istişareler, bir dizi toplantı ve ziyaretler yapıldı. İlişkiler başarılı bir şekilde gelişiyor” dedi.

Azerbaycan'da 200'den fazla Alman şirketinin faaliyet gösterdiğini belirten Bayramov, “Almanya'nın Güney Kafkasya'daki ticaret cirosunun yüzde 70'i Azerbaycan'dan geliyor. Alman şirketleri Azerbaycan'a 810 milyon dolar, Azerbaycan tarafı ise 550 milyon dolar yatırım yaptı” ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Bayramov, “Azerbaycan tarafından son 3 yıl içinde barış girişimleri, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusunda kendilerini bilgilendirdim. Ne yazık ki Ermenistan'ın bu 3 alanda tutumu nedeniyle hiçbir sonuç elde edilmedi. Tehdit Ermenistan'ın desteklediği yasadışı rejim, ülkemizden Ermenistan'da yaklaşık 10 bin askerin bulunduğu bileşiklerin geri çekilmesinin önlenmesi, ayrılıkçılığın teşvik edilmesiydi. Bu vesileyle meslektaşıma Azerbaycan'ın terörle mücadele operasyonu hakkında bilgi verdim” diye konuştu.

“Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinin alternatifi yoktur”

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine değinen Bayramov, “Azerbaycan devleti, Ermeni-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinin alternatifinin olmadığını düşünüyor. Azerbaycan Ermenistan'a bu konuda önerilerde bulundu. Şu anda Ermenistan'dan önerdiğimiz paketlere ilişkin bir cevap bekliyoruz. Şartlar kabul edildiği takdirde biz bu diyaloğu devam ettirmeye hazırız” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Bu bölgede barışa ihtiyacımız var”

Bayramov ile bölgedeki durum hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “Bu bölge aynı zamanda çatışmanın olduğu bir bölge. Çatışmayı çözmek için güven oluşturmak önemlidir” şeklinde konuştu.