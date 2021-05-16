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Dünya Azerbaycan'dan büyük tatbikat
Dünya

Azerbaycan'dan büyük tatbikat

Azerbaycan ordusunun 15 bin askerle tatbikata başladığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 09:32:00 -
Azerbaycan'dan büyük tatbikat

Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, askeri tatbikata başlanıldığı bildirildi. 15 bin askerin görev yaptığı tatbikatta ayrıca yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alıyor.

Tatbikatta, birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu ve etkileşiminin iyileştirilmesine odaklanılacak.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin de verileceği tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

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