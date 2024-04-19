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Dünya Azerbaycan'dan bir zafer daha! Ermenistan o bölgeleri iade edecek
Dünya

Azerbaycan'dan bir zafer daha! Ermenistan o bölgeleri iade edecek

Yeniakit Publisher
2024-04-19 19:48:00 - 2024-04-19 19:55:08
Azerbaycan'dan bir zafer daha! Ermenistan o bölgeleri iade edecek

Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine yönelik zaman zaman provokatif hamleleri devam ederken; Ermenistan işgali altında bulunan 4 köyün Azerbaycan’a geri verilmesi ve sınır belirleme çalışmalarının sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan başkanlığındaki sınır komisyonları bugün Azerbaycan-Ermenistan sınırında bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırların tespiti konuları ele alınırken, organizasyon ile ilgili bir dizi konu masaya yatırıldı.

Sınırlandırma sürecinin ilk aşamasına ilişkin yapılan komisyonlar arasında gerçekleşen toplantıda, Sovyetler Birliği döneminde ve dağıldığı sırada var olan yasal sınırların korunmasına karar verildi. Buna göre, Bağanis, Voskepar, Kirants, Berkaber yerleşkeleri Ermenistan’da, Ermensitan işgali altındaki Azerbaycan köyleri olan Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli Gızılhacılı’nın ise Azerbaycan’a geri iade edilmesi ve sınırların bu güzergahtan geçmesi konusunda ön anlaşmaya varıldı.

Anlaşma 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na dayandırılacak

Anlaşmanın maddelerinde, “Bu bölgelerin sınır çizgisinin tanım koordinatları yerel jeodezi ölçümlerine dayanarak belirlenmelidir. Bu işlem, taraflar arasında 15 Mayıs 2024'e kadar ilgili protokol ile belgelenmeli ve onaylanmalıdır. Taraflar sınırın anlaşılan bölgelerinde kendi sınır hizmetlerini aynı anda ve paralel olarak yerleştirmek için, kendi hükümetlerine başvuracaklardır. Ayrıca, süreç tamamlanana kadar protokolde belirtilen sınır hattı bölgelerinin sınır çizgisi çekilmiş sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Anlaşmada ayrıca, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki devlet sınırının belirlenmesi için ortak bir komisyon tarafından hazırlanan anlaşma tasarısının 1 Temmuz 2024'e kadar tamamlanması gerektiği vurgulanırken, yasal gerekliliklere uygun olarak onaylanması konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Tarafların sınırlandırma sürecini 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na dayandıracakları konusunda anlaştığı belirtilen maddelerde, “Aynı zamanda taslak statüde bu temel prensibin oluşturulması konusunda da anlaştılar. Eğer gelecekte Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ilişkileri kurulmasına yönelik anlaşma aksi yönde ilerlerse, o zaman statünün ilgili paragrafı değiştirilecek ve bu sözleşmedeki ilkeler uygulanacaktır” ifadeleri yer aldı.
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Anlaşma maddelerinde, tarafların anlaşmayı onayladıktan sonra sırayla sınırın diğer bölümleri dahil olmak üzere anklav ve eksklav meseleleri üzerine de sınır belirleme sürecini sürdürmeyi kabul ettikleri kaydedilirken, görüşmenin sonucunda bir protokol imzalandığı ve ileriki görüşmenin yapılacağı tarih ile yerin uygun şekilde belirlenmesine karar verildiği bildirildi.

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