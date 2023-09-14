Azerbaycan'dan Amerika’ya sert uyarı! Azerbaycan topraklarından çekilin

ABD ile Ermenistan arasındaki ortak askeri tatbikat 11 Eylül'de başladı.

Ermenistan topraklarındaki tatbikat, 20 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Bakü yönetimi, son dönemde gerilimler yaşadığı Erivan'ı devam eden tatbikat konusunda uyardı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, tatbikatın, Ermenistan tarafından bölgedeki gerilimi tırmandırmak için kullanılmamasını umduklarını söyledi.

Bayramov, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle BM'de bir araya geldi.

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Ermenistan ile barış anlaşması

Ermenistan ile "Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma" konusunda değerlendirmelerde bulunan Bayramov, tarafların pozisyonlarının "çok yakın" olduğu bazı maddelerin bulunduğunu belirtti.

Bayramov, bazı maddelerde ise "oldukça farklı" noktalarda olduklarını ve bunların daha fazla tartışma gerektiğini kaydetti.

Azerbaycanlı Bakan, Ermenistan ile barış anlaşmasının, uluslararası hukukun evrensel norm ve ilkelerine dayalı, karşılıklı olarak çalışacak, "tartışmasız, basit ve temel" bir belge olması gerektiğini vurguladı.

'Gerilimi tırmandırmaktan kaçının' uyarısı

ABD ile Ermenistan arasındaki tatbikatı değerlendiren Bayramov, şu ifadeleri kullandı:

Umuyoruz bu eylemler (tatbikat) Ermenistan tarafından bölgedeki gerilimi tırmandırmak için kullanılmaz ve suistimal edilmez. Bu konu doğrudan Azerbaycan'ın pozisyonuyla ilgili değildir ve onlar özgürdür.

Ermenistan'a çağrımız, Ermenistan-Azerbaycan sınırlarında provokasyon yapılmaması, Azerbaycan topraklarında bölücülüğün beslenmemesidir.

"Azerbaycan topraklarından çekilin"

Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın yasa dışı askeri varlığına yönelik finansmanın ve diğer türdeki desteğin derhal durdurulması, üçlü bildiri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ordunun ve askeri güçlerin Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.