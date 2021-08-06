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Gündem

Azerbaycan'dan 160 kişilik bir ekip daha!

Türkiye'nin Antalya, Muğla ve Aydın illerinde devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için Azerbaycan'dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 22:55:00 -
Azerbaycan'dan 160 kişilik bir ekip daha!

Sarp Sınır Kapısı’ndan giriş yapan 160 adet itfaiye eri ve 40 adet itfaiye aracı klakson ve sirenlerle bu akşam Artvin, Rize, Trabzon güzergahı boyunca Ege ve Akdeniz bölgelerine doğru hareket etti. Türkiye’ye girdikleri andan itibaren Karadeniz Sahil Yolu boyunca vatandaşlar itfaiye ekiplerini yoğun sevgi gösterilerinde bulunurken, onlar da sirenlerini çalarak bu sevgiye karşılık verdi. Polis ekipleri itfaiye araçlarının geçişlerinde yol boyunca güvenlik önlemi aldı.

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