Azerbaycan'da şehitler anıldı

BAKÜ/GENCE (AA) - Azerbaycan'da, topraklarını işgalden kurtarmak için yürütülen operasyonda şehit olan askerler saygı duruşuyla anıldı.

Vatan savaşında canlarını feda eden şehitlerini anan Azerbaycan'da hayat, 1 dakikalığına durdu. Yerel saatle 12.00'de sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Daha sonra araçlardan korna sesleri yükseldi.

Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret eden vatandaşlar da saatler 12.00'yi gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu. Bu sırada Hazar Denizi kıyısındaki gemiler de korna çaldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde de yapılan saygı duruşunda şehitler anıldı. Büyükelçi Erkan Özoral ve büyükelçilik çalışanları, Atatürk büstü önünde toplanarak kardeş ülke Azerbaycan'ın şehitlerine saygılarını ifade etti.

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de de saat 12.00'de hayat bir dakikalığına durdu. Şehir meydanında kurulan dev ekrandan çatışmalara ve alınan zafere ilişkin görüntüler yayınlandı.

Kentin meydanında toplanan halkın yanı sıra arabalardan inen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.



Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, sabah saatlerinde Bakü Şehitler Hiyabanı'nda düzenlenen törene katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı törende Aliyev, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaşta 2 bin 783 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti. Ermenistan imzaladığı ateşkes gereği işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbeceri boşaltmıştı.



