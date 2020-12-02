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Aktüel Azerbaycan'da şehit ailelerine destek için "Tek millet, tek yürek" girişimi
Aktüel

Azerbaycan'da şehit ailelerine destek için "Tek millet, tek yürek" girişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:49:26 -
Azerbaycan'da şehit ailelerine destek için "Tek millet, tek yürek" girişimi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarının girişimiyle, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda şehit düşen askerlerin ailelerine ve gazilere yardımda bulunmak için girişim başlatıldı.

Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile Azerbaycanlı milletvekili Ramil Hasan'ın başlattığı "Tek millet, tek yürek" girişiminin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda konuşan Milletvekili Hasan, başlıca amaçlarını, "ilk aşamada şehit ailelerine ve gazilere acil ihtiyaçları konusunda yardımcı olmak" şeklinde açıkladı.

Hasan, sonraki aşamada, işgalden kurtarılan bölgelerde devletin ilan edeceği altyapı ve kalkınma projelerine katılacaklarını kaydetti.

Şehit çocuklarının Türkiye'de eğitimi konusunda da faaliyet göstereceklerini bildiren Hasan, bu konuda desteklerini esirgemeyen Türk devletine ve Türk iş adamlarına teşekkür etti.

Hasan, gelecek dönemde girişimlerini kurumsal yapıya dönüştüreceklerini söyledi.

TÜİB Başkanı Büyükfırat, Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak tarihe sahip olduğunu, bugün yapılan tüm çalışmaların da bu temele dayandığını belirtti.

Büyükfırat, "Bir millet, iki devlet" ifadelerinin sözde olmadığını, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlantılarını daha da güçlendirmek için çalışacaklarını vurguladı.

Karabağ'da yapılacak imar çalışmalarına katkı sağlayacaklarını bildiren Büyükfırat, şehit çocuklarının eğitimine destek vereceklerini ifade etti.

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