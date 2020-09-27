  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Azerbaycan'da "savaş hali" ilan edildi
Aktüel

Azerbaycan'da "savaş hali" ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 17:45:14 -
Azerbaycan'da "savaş hali" ilan edildi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde "savaş hali" ilan edilmesi kararı aldı.

Milli Meclis, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde "savaş hali" ilan edilmesi yönündeki kararını onayladı.

Olağanüstü toplantıda kabul edilen karar gereği "savaş hali" devam ettiği sürece Azerbaycan vatandaşlarının ve ülkedeki yabancıların anayasal hak ve özgürlükleri ile mülkiyet hakları kısmen ve geçici olarak kısıtlanacak.

"Savaş hali" ile bazı bölgelerde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi de öngörülüyor.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!
Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!

Ermenistan güçleri Azerbaycan'ın sivil ve askeri bölgelerine saldırdı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada ''Ermenistan cephe hattı boyunca ge..
Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor
Dünya

Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurduğunu belirterek “İstihbarat bilgimiz var. ..
Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber
Yerel

Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber

İstanbul, Çapa Tıp Fakültesi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Rıfat Babayiğit, bir gözünün görme yetisini kaybettiğini açıkladı...
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı