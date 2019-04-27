Azerbaycan'da pole pozisyonu Bottas'ın Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix'sinin sıralama turlarını, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Mercedes'in Fin pilotu Bottas, 1.40.495'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Bottas'ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 1.40.554'lük süresiyle ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.40.797'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı. Sıralama turlarında kaza yapan Ferrari'nin 21 yaşındaki pilotu Charles Leclerc, yarışa 10. sıradan başlayacak. Azerbaycan Grand Prix'si yarın TSİ 15.10'da koşulacak.

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