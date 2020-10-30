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Aktüel Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 91 sivil öldü, 400 kişi yaralandı
Aktüel

Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 91 sivil öldü, 400 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:28:46 -
Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 91 sivil öldü, 400 kişi yaralandı

BAKÜ (AA) - Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 91 sivil hayatını kaybetti, 400 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül-30 Ekim tarihlerinde Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 91 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 400 kişi yaralandı.

Açıklamada, yaşamını yitiren sivillerden 11'inin çocuk, 27'sinin ise kadın olduğu belirtildi. Yaralılardan da 14'ünün bebek, 36'sının çocuk, 101'inin ise kadın olduğu kaydedildi.

Saldırılarda 7 ailenin tüm üyeleri yaşamını yitirirken, 4 çocuk her iki ebeveynini kaybetti.

Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 442 ev, 92 apartman ve 428 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

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