Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 47 sivil yaşamını yitirdi, 222 sivil yaralandı
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 47 sivil yaşamını yitirdi, 222 sivil yaralandı.
Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında Ermenistan'ın saldırıları sonucu can ve mal kaybını açıkladı.
Buna göre söz konusu dönemde 47 Azerbaycanlı sivil öldü, 222 sivil yaralandı.
Ermenistan'ın saldırıları sırasında 1669 ev, 84 daire ve 301 kamu binası kullanılamaz hale geldi.
Azerbaycan 27 Eylül'de karşı saldırı başlattı
Ermenistan ordusunun masum sivil vatandaşlara ve yerleşim yerlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu 27 Eylül'de karşı saldırı başlattı.
Cephede bozguna uğrayan Ermeni ordusu, topçu ve füzelerle Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırısına devam etti.
Ermenistan ve Azerbaycan, 10 Ekim saat 12: 00'den itibaren Dağlık Karabağ'da cenaze ve tutuklu değişimini öngören Moskova'da düzenlenen görüşmelerde insani "ateşkes" kararı almıştı.
Ateşkesten 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence şehrine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
Dün Terter kentinde düzenlenen cenaze töreni için mezarlığa giden sivillere Ermenistan tarafından düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.