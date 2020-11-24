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Aktüel Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti
Aktüel

Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:45:19 -
Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da 3 bin 646 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 99 bine yaklaştı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 646 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 98 bin 927'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 1259 artarak 65 bin 734'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 34 artarak 1194'e çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 631 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 31 bin 999 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.


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