Azerbaycan'da deprem
Azerbaycan'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Azerbaycan'da 4,1 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerel saatle 16:22'de meydana gelen depremde ölen ya da yaralanan olmadı.
Azerbaycan'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Azerbaycan'da 4,1 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerel saatle 16:22'de meydana gelen depremde ölen ya da yaralanan olmadı.
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