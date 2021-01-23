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Dünya Azerbaycan'da deprem
Dünya

Azerbaycan'da deprem

Azerbaycan'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 17:30:00 -
Azerbaycan'da deprem

Kandilli Rasathanesi, Azerbaycan'da 4,1 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerel saatle 16:22'de meydana gelen depremde ölen ya da yaralanan olmadı.

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