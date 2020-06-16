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Azerbaycan’da Covid-19’dan ölenlerin sayısı 126’ya yükseldi

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 126’ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:15:35 -
Azerbaycan’da Covid-19’dan ölenlerin sayısı 126’ya yükseldi

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 126’ya ulaştı.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 338 korona virüs vakası tespit edildiği, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 209 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 10 bin 662’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 126’ya yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 5 bin 948’e ulaştı.


Azerbaycan’da şu ana kadar 391 bin 699 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

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