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Aktüel Azerbaycan'da, Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım "Zafer Günü", 8 Kasım'a alındı
Aktüel

Azerbaycan'da, Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım "Zafer Günü", 8 Kasım'a alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:14:58 -
Azerbaycan'da, Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım "Zafer Günü", 8 Kasım'a alındı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Zafer Günü" olarak belirlenen 10 Kasım tarihini, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden bildiriye imza attığı ve Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından "Zafer Günü" ilan edilen 10 Kasım tarihinin, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk dünyası tarihine adı altın harflerle kazınmış büyük şahsiyet Atatürk'ü anma günü olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Azerbaycan'ı tüm kalbiyle seven ve "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederimiz kederimizdir" diyen Atatürk'ün her bir Azerbaycanlının kalbinde yer edindiği ve büyük saygıyla anıldığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in, 10 Kasım tarihinin Atatürk'ü anma günü olduğunu dikkate alarak "Zafer Günü"nün tarihinin değiştirilmesi yönünde karar aldığı kaydedildi.

Her bir Azerbaycanlı için değerli bir şehir olan, Karabağ'ın incisi Şuşa'nın kurtuluşunun savaşın kaderinde belirleyici bir rol oynadığı, Ermenistan'ın yenilgiye uğramasına ve askeri operasyonların durmasına yol açtığı hatırlatılan açıklamada, Zafer Günü'nün, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti.

Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.


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