0553 313 94 23

Azerbaycan'da 6 büyüklüğünde deprem!

Azerbaycan'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 01:28
Azerbaycan'da 6 büyüklüğünde deprem!

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinden yapılan açıklamada, İsmayıllı bölgesinde yerel saatle 23.31'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin, başkent Bakü'den 151 kilometre uzakta, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Bakü ve diğer illerde de hissedilen depremde herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 01:28
  1. azerbaycan
  2. deprem
  3. ismayıllı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamburg, Berkay Özcan'ın golüyle tur atladı
    1. Hamburg, Berkay Özcan'ın golüyle tur..
    2. Suriye'de Heccin'den kaçan 35 çocuk..
    3. ABD'li komutandan skandal itiraf:..
    4. Mısır'ın turizm kentinde bina çöktü: 3..
    5. Aydın'da 50 düzensiz göçmen yakalandı
    6. Hamas Mısır görüşmeleri
    7. Kayseri'de devriye gezen polis aracına..
    8. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras..
    9. Azerbaycan'da 6 büyüklüğünde deprem!
    10. ABD Bakanlıklarından ara seçim..
    11. POMEM'de komiser yardımcılarından..
    12. ABD'li Senatörden Suudi Arabistan'a..
    13. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    14. Muğla'da uçuruma düşen avcı öldü
    15. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    16. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    17. "Katar forması giyen" İngiliz..
    18. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    19. Katalonya'dan İspanya'ya bağımsızlık..
    20. Adalet Bakanı Gül'den mübaşirlere müjde
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor