Azerbaycan’a yeni "MEMATT" teslimatı... Sayı 20'ye ulaştı

Türkiye’nin son kullanıcısına teslim edilmeden ihracat başarısı yakalamış bir ürünü olan MEMATT’ın, 2021 yılı içerisinde 6 adet Azerbaycan’a, 2 adet Togo’ya ve 2 adet Burkina Faso’ya olmak üzere toplamda 3 farklı ülkeye ihracatı gerçekleştirilmişti.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde mayınlı arazilerin temizlenmesinde kullanılacak MEMATT’lar 300 beygir motor gücüne, 5 kilometre uzaktan kumanda ile kontrol mesafesine sahip. Azerbaycan, Türkiye’nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrail, Ağdam, Kelbecer ve Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi ile kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için uzun bir süredir hummalı bir çalışma yürütüyor.

Ülkemizin Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı hususunda dışa bağımlılığını bitirmek, mayın sahaları emniyetli, etkili ve hızlı bir şekilde temizleyebilmek için ülkemizin Millî Savunma Bakanlığı Millî Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) ihtiyaçlarına yönelik 2019 yılında ASFAT tarafından Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı MEMATT için tasarım faaliyetleri başlatıldı.

MEMATT, askeri fabrikalar ve özel sektör iş birliğiyle bir yıldan kısa bir sürede tasarlanıp üretildi ve kalifiye edildi. İlgili yıllarda ülkemizde mevcut olmayan kalifikasyon yeteneği de ASFAT ve MAFAM iş birliği ile ülkemize kazandırıldı.

Sahadan alınan geri bildirimler neticesinde MEMATT üzerinde iyileştirmeler ve rekabetçi üstünlük sağlayacak geliştirmeler ASFAT tarafından 2022 yılı başında uygulanmaya başlandı. Bunun neticesinde, MEMATT’ın motor gücü yükseltildi, alanındaki uluslararası rakiplerine göre en düşük titreşim seviyesine sahip oldu. Araç üzerindeki kamera sayısı arttırılarak operatöre kullanım kolaylığı sağlandı, aracın tozlu alanlarda operasyonuna duraksamadan devam etmesi için gerekli sızdırmazlık yetenekleri arttırılarak, kumanda boyutu kullanıcı dostu olacak şekilde yeniden boyutlandırıldı.

Aracın konumu da dahil olmak üzere araç ile operasyonun yürütüldüğü sahadaki performansa ilişkin tüm verilere araç kumandasında operatör kullanım ve kontrolüne açık hale getirildi.

Uluslararası muadillerine nispeten çok daha üstün özelliklere sahip MEMATT, en az 8 kg TNT’ye dayanıklı olacak şekilde tasarlandı, anti-personel ve anti-tank mayınlarına karşı başarıyla test edildi. Halihazırda gerek yakın gerekse uzak coğrafyadaki ülkelerden taleplere ilişkin çalışmalar ASFAT tarafından yürütülmekte olup çok kısa süre içerisinde farklı ülkelere MEMATT ihracatının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bunun yanında uluslararası muadillerinde bulunmayan bir takım özelliklerin MEMATT’a entegrasyonu noktasında çalışmalar da ASFAT tarafından sürdürülmektedir. Söz konusu çalışmaların nihayete ermesine müteakip MEMATT alanında rakiplerine nazaran kıyaslanmayacak üstün özelliklere sahip olacak ve insansız kara aracı ihracatı konusunda öncülüğünü sürdürecektir.

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