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Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan geriliminde yeni perde! Ruslar 'devreye giriyoruz' diyerek duyurdu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ermenistan'ın saldırgan girişimleri sonrası bölgede Azerbaycan ile meydana gelen gerilimle ilgili olarak 'Tüm imkanlarımızla devreye giriyoruz' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 22:25:00 -
Azerbaycan ve Ermenistan geriliminde yeni perde! Ruslar 'devreye giriyoruz' diyerek duyurdu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki mevcut gerilimi çözüme kavuşturmak için mümkün olan her şey yapacaklarını belirtti.

Rudenko, Rus medyasına açıklamasında, “Sadece sınırdaki mevcut sorunu değil, genel olarak bizim için kardeş ve yakın iki ülke olan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için mümkün olan her şey yapacağımızı ve Rus diplomasisinin, halk diplomasisinin en iyi özelliklerini sergileyeceğimizi temin ederim” ifadesini kullandı.

Rusya’nın, Karabağ’da 2017’de meydana gelen son çatışma dahil defalarca imkanlarından yararlandığını dile getiren Rudenko, “Eminim, tüm imkanlarımızın devriye girecek” dedi.

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