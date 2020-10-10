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Dünya Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkeste dikkat çeken ayrıntı
Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkeste dikkat çeken ayrıntı

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani yardım amaçlı olarak esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için bugün saat 12.00'den itibaren ateşkes ilan etti. Kararın alındığı Rusya'nın başkenti Moskova düzenlenen toplantının 10 saati aşması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:39:00 -
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkeste dikkat çeken ayrıntı

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantının 10 saati aşması dikkat çekti

Rusya Dışişleri Bakanlığında yapılan toplantı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak açıklamayı tek başına okudu. Toplantının 10 saatten fazla süren ise dikkat çekti.

"Bugün saat 12.00'den itibaren..." 

Lavrov, "10 Ekim 2020'de (bugün) saat 12.00'den itibaren insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi." dedi.

Ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışılacağını kaydeden Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi.

Ayrıca Lavrov, tarafların müzakere süreci formatının değişmediğini teyit ettiğini aktardı.

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