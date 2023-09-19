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Dünya Azerbaycan terör hedeflerini vurdu! Ses Fransa'dan çıktı
Dünya

Azerbaycan terör hedeflerini vurdu! Ses Fransa'dan çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-19 19:10:00 -
Azerbaycan terör hedeflerini vurdu! Ses Fransa'dan çıktı

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatarak terör hedeflerini vurunca, ses Fransa'dan çıktı.

Fransa, Azerbaycan'a Karabağ'a başlattığı antiterör operasyonunu acil durdurma çağrısı yaptı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hiçbir bahane Azerbaycan'ın Karabağ'a askeri operasyonunu haklı gösteremez. Fransa, Azerbaycan'ı derhal operasyonları durdurmaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyor." denildi.

Azerbaycan operasyon başlattı

Azerbaycan, Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın provokasyonlarının artması üzerine düğmeye bastı. Yaşanan olayların ardından Azerbaycan, Karabağ bölgesinde antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor." denildi.

Operasyonu durdurun çağrısı

Tüm dünya bölgede yaşanan gelişmelere kilitlenirken, Fransa Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Fransa, Azerbaycan'a operasyonu durdurma çağrısı yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hiçbir bahane Azerbaycan'ın Karabağ'a askeri operasyonunu haklı gösteremez. Fransa, Azerbaycan'ı derhal operasyonları durdurmaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyor. Fransa, bu kabul edilemez saldırıya bölgenin güvenliğine yönelik oluşturduğu risklerle orantılı olarak güçlü bir yanıt verilmesi amacıyla Avrupalı ve ABD'li ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyor."

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne konuyu görüşmek üzere acil toplanma çağrısında bulunuldu.
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