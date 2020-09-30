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Azerbaycan son dakika

Azerbaycan nereleri kazandı? Azerbaycan’ın geri aldığı bölgeler neler? Azerbaycan, Ermenistan’a ne kadar zaiyat verdirdi. Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırısı sonrası Azerbaycan’ın topraklarını savunmak için başlattığı operasyonun detayaları.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 08:24:00 -
Azerbaycan son dakika

Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Ermenistan çetelerinin, Azeri sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği kalleş saldırı sonrasında işgalci Ermenistan’a karşı büyük bir operasyon başlattı. Azerbaycan ordusu, işgalci Ermeni çapulcularına ağır zaiyat verdirirken, operasyonların devam ettiği üçüncü günde de Ermeni çeteleri kayıp verdirmeyi sürdürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Harekatın başından bu yana düşmanın 2 bin 300 askeri etkisiz hale getirildi. Hocavend'de konuşlu S300 sistemi etkisiz hale getirildi. Düşmanın 30'a yakın tank ve zırhlı aracı, 200'den fazla top ve roket sistemi, 25 hava savunma sistemi, 6 komuta merkezi, 50 tanksavarı ve 5 cephaneliği imha edildi" denildi.

Azerbaycan'ın geri aldığı bölgeler neler?

Ermeni güçlerinin işgal ettiği Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettiği yerleri yeniden işgal etmek için gerçekleştirdiği alçak saldırıları kahraman Azeri ordusu karşısında başarısız oldu. Ermeni çetelerine ait zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryası kahraman Azeri Hava Kuvvetleri unurlarınca etkisiz hale getirildi.  Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı son yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın S300 füze sistemlerini başkent Erivan'dan çatışma bölgelerine gönderdiğini S300 füze sistemlerinin işgal altındaki Azeri topraklarına girer girmez yerle bir edileceğini duyururken, Ermeni çetelerinin Terler kentine havan ve top atışlarıyla saldırdığını saldırıda sivil altyapının zarar gördüğünü ve bu kalleş saldırı sonucunda da sivil yaralıların olduğu açıklandı.

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