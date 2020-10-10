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Dünya Azerbaycan, skandalı duyurdu: 'İnsanı yardım' adı altında...
Dünya

Azerbaycan, skandalı duyurdu: 'İnsanı yardım' adı altında...

Azerbaycan, Ermenistan’a insani yardım teslimatları adı altında sivil uçaklarla silah getirildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 00:24:00 - 2020-10-10 00:26:13
Azerbaycan, skandalı duyurdu: 'İnsanı yardım' adı altında...

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’a insani yardım teslimatları adı altında sivil uçaklarla silah getirildiğini açıkladı. Azerbaycan bu konuya ilişkin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne başvuru yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan’a silah sevkiyatında Ermenistan hükümetine ait uçaklardan ve yetkililerin yurtdışına yaptığı ziyaretlerden faydalanıldığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı’nın 'insani yardım' teslimatları adı altında silah kaçakçılığı yaptığı vurgulandı ve sivil uçaklar ile ülkeye füze ve diğer silahın taşındığı ifade edildi.

Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu’nun 4. maddesi uyarınca, konvansiyona imza atan hiçbir ülkenin, sivil havacılığı konvansiyona uymayan amaçlar ile kullanamayacağını anımsatan Bakanlık, problemin değerlendirilmesi ve ilgili önlemlerin alınması için konuyu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne taşıdıklarını duyurdu.

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